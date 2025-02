Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Tankstelle in Cadenberge - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cadenberge. In der Nacht zum heutigen Montag (03.02.2025) kam es gegen 02:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Tankstelle an der Cadenberger Straße.

Insgesamt vier bislang unbekannte Täter drangen hierbei in das Tankstellengebäude ein und entwendeten hier einen massiven Tresor und Zigaretten. Im Anschluss flüchteten Sie mit einem, älteren, dunklen BMW Kombi vom Tatort. Sofort eingeleitete, umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Erfolg.

Die am Fahrzeug angebrachten CUX Kennzeichen waren zuvor auf einem nahe gelegenen Parkplatz am Rathaus in Cadenberge entwendet worden.

Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise zu den flüchtenden Personen oder dem älteren BMW geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hemmoor (Telefon 04771 6070) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell