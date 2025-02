Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Presseinformationen der PI Cuxhaven vom 02.02.2025

Cuxhaven (ots)

Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Debstedt/BAB27

Landkreis Cuxhaven, Geestland/BAB27. Am Samstagvormittag (01.02.2025), gegen 11:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw im Abfahrtsbereich der Anschlussstelle Debstedt in Fahrtrichtung Cuxhaven. Ein Pkw Ford und ein Pkw BMW befuhren in genannter Reihenfolge den Abfahrtsbereich, als die Fahrzeugführerin des Fords an der Einmündung zur L120 verkehrsbedingt halten musste. Dies erkannte der nachfolgende 57-jährige Geestländer mit seinem BMW zu spät und fuhr auf. Die 64-jährige Schiffdorferin in ihrem Ford blieb unverletzt, während beide Mitfahrer, ein 33-jähriger Hamburger und eine 24-jährige Hannoveranerin, leicht verletzt wurden. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell