Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Sprengung eines Zigarettenautomaten in Neuenwalde - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Geestland/Neuenwalde. Bereits Samstagnacht (01.02.2025) kam es gegen 22:30 Uhr zu einer Sprengung eines Zigarettenautomaten an der Ecke Debstedter Chaussee/Am Friedhof in Neuenwalde. Bislang unbekannte Täter nutzen hier vermutlich einen so genannten "Polenböller". Hierbei entstand am Automat erheblicher Sachschaden. Zigaretten oder Bargeld wurden jedoch nicht erlangt.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell