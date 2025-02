POL-CUX: Verkehrsunfallflucht in Beverstedt - Fahrzeugführer eines Ford Transporters gesucht

Cuxhaven (ots) - Loxstedt/BAB27. Am Montagnachmittag (03.02.2025), gegen 15:30 Uhr, wurde der Fahrzeugführer eines Pkw Ford an der Anschlussstelle Stotel kontrolliert, der zuvor die BAB27 in Fahrtrichtung Cuxhaven befahren hatte. Die Haftpflichtversicherung des Pkw war bereits im November 2024 erloschen, so dass sich der Fahrzeugführer, ein 48-jähriger Bremer, nun als Beschuldigter im Strafverfahren wegen des ...

