POL-DO: Spontanversammlung in der nördlichen Innenstadt führt zu kurzzeitigen Verkehrsstörungen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1089 In der Pressemitteilung Lfd. Nr. 1071 ist ein Fehler unterlaufen: Der Brückenwurf auf die A 45 ereignete sich am Freitagmorgen (29. November) und nicht am Samstagmorgen (23. November) Wir haben dies auch in der Ursprungsmeldung korrigiert. Journalisten wenden sich mit Rückfragen ...

