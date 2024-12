POL-DO: Festnahme von zwei vermeintlichen Drogendealern - Drogen, Bargeld, Messer, Machete und weitere Gegenstände sichergestellt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1086 Am Dienstag (10.12.) versuchte ein unbekannter Mann, einem Kind in einer Stadtbahn Geld zu rauben. Aufmerksame Fahrgäste schritten ein. Die Polizei sucht nun Zeugen. Gegen 13:45 Uhr saß ein 13-jähriger Dortmunder in der Stadtbahn U43 in Richtung Brackel. Plötzlich sprach ihn ein maskierter Mann an und forderte den Jungen auf, ihm sein Geld zu geben. Der 13-Jährige erwiderte, er habe ...

mehr