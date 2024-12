Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchter Raub in Stadtbahn - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Am Dienstag (10.12.) versuchte ein unbekannter Mann, einem Kind in einer Stadtbahn Geld zu rauben. Aufmerksame Fahrgäste schritten ein. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 13:45 Uhr saß ein 13-jähriger Dortmunder in der Stadtbahn U43 in Richtung Brackel. Plötzlich sprach ihn ein maskierter Mann an und forderte den Jungen auf, ihm sein Geld zu geben. Der 13-Jährige erwiderte, er habe kein Geld dabei. Daraufhin schlug ihn der Mann mit der Faust ins Gesicht.

Der Junge rief um Hilfe. Drei Männer hielten den Tatverdächtigen fest und warfen ihn an der Haltestelle Juchostraße aus der Bahn. Er entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei wurde jedoch nicht informiert, der Junge suchte im Laufe des Nachmittags mit seinem Vater eine Polizeiwache auf.

Der Mann konnte durch den Jungen wie folgt beschrieben werden: etwa 180 cm groß, etwa 30 Jahre alt, sprach mit einer tiefen Stimme. Bekleidet war er mit einem schwarzen Pullover, einer schwarzen Hose und schwarzen Handschuhen.

Die Polizei fragt: Wer hat zur Tatzeit Beobachtungen gemacht und kann Angaben zum Tatverdächtigen oder seinem Fluchtweg machen? Insbesondere die drei Fahrgäste, welche dem Jungen zur Hilfe eilten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Kriminalwache unter 0231/132-7441 entgegen.

Durch ihr couragiertes Verhalten haben die Männer höchstwahrscheinlich Schlimmeres verhindert. Trotzdem rät die Polizei dazu, bei verdächtigen Feststellungen immer den Notruf 110 zu wählen. Nur wenn die Polizei Kenntnis von Straftaten erlangt, kann sie diese auch unmittelbar verfolgen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell