Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Ermittlungen

Rastatt (ots)

Die Polizei in Rastatt hat Ermittlungen wegen einem Vorfall, der sich am Montagabend gegen 18:40 Uhr in einem Einkaufscenter in der Bahnhofstraße zugetragen haben soll, aufgenommen. Zwischen einem 30 Jahre alten Kunden und einem 50 Jahre alten Beschäftigten soll es zu Unstimmigkeiten gekommen sein, weshalb der 30-Jährige aus dem Geschäft verwiesen wurde. Es soll dann zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. Schwerer verletzt wurde niemand. /ag

