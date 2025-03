Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Lauterecken (ots)

Am Freitagnachmittag wird ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der K39 bei Lauterecken verletzt. Nach ersten Ermittlungen verlor der 70 jährige Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle und streifte einen entgegenkommenden Pkw am Hinterrad. Danach rutschte der Fahrer über die Gegenfahrbahn. Er verletzte sich dabei schwer und musste zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Das Motorrad schlitterte ebenfalls über die Gegenfahrbahn und prallte gegen die Leitplanke.|pilek

