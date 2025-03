Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zu Hause Schaden bemerkt

Bild-Infos

Download

Schönenberg-Kübelberg (Kreis Kusel) (ots)

Erst am nächsten Tag stellt eine Pkw-Fahrerin einen Schaden an ihrem Pkw fest. Die Dame war am Montag, 24.03.2025 mit ihrem weißen Pkw Audi zwischen 14:00 und 15:30 Uhr in Schönenberg-Kübelberg unterwegs. Sie parkte in der Rathausstraße ggü Bürgeramt und in der Festwiesenstraße auf dem Parkplatz eines Supermarkts. Vermutlich wurde die Beschädigung an einem dieser beiden Plätz durch ein ein- oder ausparkendes grünes Fahrzeug verursacht. Der Schaden ist relativ gering, sodass die Möglichkeit bestätigt, der Anstoß gar nicht bemerkt wurde. Die Polizei bittet um Hinweise an die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter Tel.: 0631 - 369-14799 bzw. die Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 0631 369-14499 oder pikusel@polizei.rlp.de. |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell