Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Motorrad entwendet - Zeugen gesucht.

Rathsweiler (ots)

Ein schwarzes KTM-Motorrad mit orange/gelben Elementen wurde aus einer Scheune auf dem Gelände der Christophelsmühle entwendet. Der Tatzeitraum liegt zwischen Donnertagmorgen und Freitagabend. Der Schaden wird auf ca. 8000 EUR geschätzt. Die Ermittlungen dauern an. Mögliche Zeugen der Tat oder zum aktuellen Abstellort des Motorrads werden gebeten, sich bei der Polizei in Kusel unter 0631/369-14499 oder per Mail (piusel@polizei.rlp.de) zu melden.|pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell