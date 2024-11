POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrollen

Neuwied-Feldkirchen (ots) - Am späten Samstagabend kam es in Feldkirchen zum Brand eines Carports. Durch die Feuerwehr konnte das in Vollbrand stehende Holzgebäude zügig gelöscht werden. Aufgrund eines entsprechenden Abstands zum Wohnhaus wurde dieses nicht in Mitleidenschaft gezogen. Dennoch entstand hoher Sachschaden. Durch Zeugen wurde kurz vor Ausbruch des Brandes gegen 23.30 h gehört, dass ein Pkw mit laufendem ...

mehr