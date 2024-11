Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeuge nach Unfall nicht mehr fahrbereit

Leinefelde (ots)

Glücklicherweise ohne Verletzte endete ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag, gegen 16.45 Uhr, im Eichsfeldkreis ereignete. Ein Autofahrer befuhr die Bundesstraße 247 aus Richtung Teistungen in Richtung Mühlhausen. Auf Höhe der Ortslage Leinefelde beabsichtigte er zunächst an der Abfahrt in Richtung der Verbindungsstraße zur Mühlhäuser Chaussee nach rechts abzubiegen, entschied sich dann jedoch, dem Verlauf der B 247 weiter zu folgen. Dabei kam es zur Kollision mit einem Pkw, welches das Auto in dem Moment linksseitig passierte. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Die Autofahrer wurden im Rettungswagen medizinisch untersucht, blieben aber unverletzt. Die Fahrbahn musste vorübergehend halbseitig gesperrt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsflüssigkeiten kamen die Kameraden der Feuerwehr Leinefelde zum Einsatz.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell