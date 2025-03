Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Täter auf frischer Tat geschnappt

Kusel (Kreis Kusel) (ots)

Ergänzend zur Pressmeldung Auftragsnummer: 5604497 (Rammelsbach - Diebstahl aus Fahrzeugen) ist ein Erfolg zu vermelden. Am Samstag, 22.03.2025 gegen 17.10 Uhr stellte ein 27jähriger Mann einen grauen Pkw Ford Mondeo vor dem Kundencenter der Stadtwerke in der Trierer Straße ab. Im Inneren des Gebäudes wurde er von anderen Besuchern darauf aufmerksam ge-macht, dass gerade jemand mit seinem Pkw wegfährt. Mit Unterstützung einer Bekann-ten folgte der Mann mit einem weißen Transporter Mercedes Sprinter seinem entwen-deten Fahrzeug. Es kam zum Showdown am Kreisel in der Bahnhofstraße, nahe des dortigen Schnellrestaurants. Mittels des Transporters konnte die Straße gesperrt und der Flüchtende zum Anhalten gebracht werden. Der 27jährige versuchte den Fliehen-den aus seinem Fahrzeug zu ziehen, um ihn der Polizei zu übergeben. Dieser setzte an, sich zur Wehr zu setzen und griff dabei zu einem Reizgas. Dem Verfolger gelang es, die Attacke abzuwehren, sodass das ausgelöste Spray seine Wirkung Richtung des Flüchtenden entfaltete. Unmittelbar darauf traf die Polizei ein und nahm den ebenfalls 27jährigen Täter unter Arrest. Ob Tatzusammenhang zu den eingangs erwähnten Diebstählen aus Kraftfahrzeugen besteht, ist gegenwärtig Gegenstand der Ermittlungen und kann nicht vorausgesetzt werden. Wer Hinweise zum gesamten Tatkomplex geben kann, wende sich bitte an die Polizei-inspektion Kusel unter Tel.: 0631 369-14499 oder pikusel@polizei.rlp.de. |pikus

