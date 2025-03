Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Einbruchsdiebstahl

In der Nacht vom 21.03.2025 gegen 19:30 Uhr, bis zum 22.03.2025 gegen 09:00 Uhr hat sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt auf das Gelände einer Firma im Hansawinkel in Bakum verschafft und insgesamt neun Bediendisplays von den dort befindlichen Kühlaufliegern entwendet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen zu Fahrzeugen oder Personen gemacht haben, werden geben, sich bei der Polizei in Vechta unter der Telefonnummer 04441/9430 in Verbindung zu setzen.

Bakum - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Samstag, 22.03.2025, gegen 13:00 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Fahrzeugführer aus Visbek mit seinem PKW die Vechtaer Straße in Bakum in Fahrtrichtung Vechta. Ausgangs einer Kurve überholte dieser eine Fahrzeugkolonne aus mehreren Fahrzeugen und kollidierte dabei mit der Sattelzugmaschine eines 51-jährigen Fahrzeugführers aus Polen, welcher von der Vechtaer Straße nach links in die Südholter Straße abbog. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt. Der beteiligte PKW-Führer wurde schwer verletzt.

Vechta - Gefährdung des Straßenverkehrs: Zeugenaufruf

Am Samstag, dem 22.03.2025, gegen 19:30 Uhr, befuhr der männliche Fahrzeugführer eines dunklen Mustangs die B69 zwischen Schneiderkrug und Langförden. Hierbei überholte das aus Richtung Schneiderkrug kommende Fahrzeug zunächst einen Pkw. Als das Fahrzeug wieder einscherte, geschah dies derart gefährlich, sodass der überholte Pkw auf dem Grünstreifen ausweichen musste, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Zusätzlich mussten mehrere entgegenkommende Pkw aufgrund des riskanten Überholmanövers des Fahrzeuges stark abbremsen. Der Fahrzeugführer setzte danach seine Fahrt unvermittelt in Richtung Langförden fort, konnte aber im weiteren Verlauf durch die Polizei Vechta angetroffen werden. Bei ihm wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Die Polizei Vechta, Telefonnummer 04441/943-0, sucht in diesen Zusammenhang nunmehr Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Informationen zu dem Überholmanöver geben können.

Steinfeld - Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 22.03.2025, gegen 21:50 Uhr, wurde der Polizei ein im Straßengraben liegender Pkw in der Straße Windberg in Steinfeld gemeldet. Unweit des Pkw konnte ein 38 Jahre alter und stark alkoholisierter Mann aus Neuss angetroffenen werden, der den Schlüssel des Pkw bei sich trug und angab, betrunken mit dem Pkw in den Graben gefahren und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Da der Mann auch nach der Fahrt in den Graben weiter Alkohol getrunken hatte, wurden ihm Blutproben entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Lohne - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 23.03.2025, gegen 01:00 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Hannoveraner mit seinem Pkw die Diepholzer Straße in 49393 Lohne. Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab Konzentration von 0,64 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet. Der 41-Jährige muss nun mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro, zwei Punkten in Flensburg sowie einem Fahrverbot von mindestens einem Monat rechnen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, dem 23.03.2022, gegen 02:31 Uhr, befuhr ein 28-Jähriger aus Emstek mit seinem Pkw den Vardeler Weg in 49377 Vechta. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde durch die Polizeibeamten festgestellt, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ihn erwartet ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

Damme - Polizei sucht Zeugen nach einem Pkw-Komplettdiebstahl

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht vom 22.03.2025 auf den 23.03.2025 ein schwarzes Mercedes-Benz CLK Cabrio, das auf einem Firmengelände in der Robert-Bosch-Straße in Damme abgestellt war. Die Polizei hat umgehend Ermittlungen eingeleitet und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04441/943-0 bei der Polizei Vechta zu melden.

