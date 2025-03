Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am 22.03.2025, in der Zeit zwischen 17:20 und 17:40 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Befahren des Parkplatzes eines Verbrauchermarktes an der Barßeler Straße in Friesoythe einen abgestellten roten Pkw Mazda 3. Der unbekannte Täter entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Friesoythe (Tel.: 04491/93390) entgegen.

Bösel- Diebstahl einer Geldbörse

Am 22.03.2025, gegen 13:50 Uhr entwendete eine weibliche Tatverdächtige auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Friesoyther Straße in Bösel das Portemonnaie einer 82-jährigen Geschädigten, während sie ihren grauen Pkw VW T-Roc mit Einkaufstaschen beladen hat. Die weibliche Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: - ca. 30 Jahre alt - ca. 160 cm groß - kurze schwarze Haare - blaue Jacke - von der Mundart nicht deutsch Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bösel (Tel.: 04494/922620) entgegen.

