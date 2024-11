Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auto in Rotthausen gestohlen - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise in einem Fall von Fahrzeugdiebstahl. Eine Gelsenkirchenerin hat am Mittwoch, 20. November 2024, gegen 15 Uhr ihren Toyota auf der Mechtenbergstraße in Höhe der Wembkenstraße in Rotthausen geparkt. Als sie am darauffolgenden Donnerstag gegen 13 Uhr zum Parkplatz zurückkehrte, war ihr Auto, ein weißer Toyota RAV4, Baujahr 2017, verschwunden.

Die Polizei sucht Zeugen, die im besagten Zeitraum an der genannten Örtlichkeit etwas Ungewöhnliches bemerkt haben. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 22 unter der 0209 365 8212 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell