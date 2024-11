Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verletzter bei Verkehrsunfall in Schalke-Nord

Gelsenkirchen (ots)

Ein Gelsenkirchener ist am Donnerstag, 21. November 2024, bei einem Verkehrsunfall auf der Kurt-Schumacher-Straße schwer verletzt worden. Der 23-Jährige war gegen 8.40 Uhr mit seinem Auto in Richtung Buer unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Gelsenkirchener kurz vor der Autobahnbrücke der A2 mit seinem Wagen links von der Fahrbahn ab und kollidierte im angrenzenden Gleisbett mit einem Oberleitungsmast. Rettungskräfte versorgten den schwer verletzten Gelsenkirchener medizinisch vor Ort und brachten ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Für den Zeitpunkt der Unfallaufnahme war die Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Buer gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell