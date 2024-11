Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schlägerei und Raubdelikt auf der Bahnhofstraße - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am Mittwochmorgen, 20. November 2024, wurde die Polizei gegen 9 Uhr zu einem Einsatz an der Bahnhofstraße in der Altstadt gerufen. Dort kam es im Hausflur eines Gebäudes zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein bislang unbekannter Täter einem 27-jährigen Gelsenkirchener ein Mobiltelefon raubte. Nach den ersten Ermittlungen nahm der Gelsenkirchener gegen 8.35 Uhr die Buslinie 340 in Richtung ZOB Gelsenkirchen und verließ dort den Bus, um nach Hause zu gehen. Der Tatverdächtige folgte ihm bis in den Hausflur an der Bahnhofstraße und forderte unter Androhung von Gewalt die Herausgabe seines Mobiltelefons. Als der 27-Jährige dies verweigerte, wurde er vom Tatverdächtigen geschlagen und zu Boden gebracht. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Geschädigte wurde leicht verletzt, lehnte jedoch eine medizinische Behandlung vor Ort ab. Der Täter ist männlich, etwa 1,80 Meter groß und circa 30 Jahre alt. Er hat kurze, dunkle Haare und spricht fließend Deutsch. Zur Tatzeit trug er eine grüne Jacke. Wer Hinweise zum Sachverhalt und zu dem unbekannten Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter der Rufnummer 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

