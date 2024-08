POL-PPTR: Großeinsatz in Kröv - Nachtragsmeldung

Trier (ots) - In der Zeit von Sonntag, dem 28. Juli, 13 Uhr und Montag, dem 29. Juli, 6:45 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Kita in der Diedenhofer Straße ein. Die Täter versuchten zuerst erfolglos zwei Außentüren aufzuhebeln. Bei der dritten Tür gelang es Ihnen sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Es wurde eine niedrige vierstellige Summe Bargeld entwendet. Die Täter flüchteten unerkannt. Ob ...

mehr