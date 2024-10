Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Polizei kontrolliert Hooligans

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (01.10.2024) im Vorfeld der als Risikospiel eingestuften Champions League-Begegnung VfB Stuttgart gegen Sparta Prag in der MHP Arena einen Reisebus mit mutmaßlichen Hooligans aus Tschechien kontrolliert. Bereits am Morgen des Spieltages war es zu Provokationen zwischen den grundsätzlich in rivalisierendem Verhältnis stehenden Fangruppierungen gekommen. Nach einem Hinweis der Bundespolizei, dass sich in dem Reisebus gewaltbereite Fans befinden würden, die teilweise Passivbewaffnung mitführen sollen, wurde der Bus von Einsatzkräften in die Hahnemannstraße gelotst und dort gegen 14.10 Uhr im Rahmen der Gefahrenvorsorge einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle wurde bei einem 26 Jahre alten Mann eine Sturmhaube aufgefunden und durch die Einsatzkräfte beschlagnahmt. Im Rahmen der Kontrolle kam es zu einer Widerstandshandlung gegen einen eingesetzten Polizeibeamten durch einen 51-jährigen Gästefan. Ein 60-jähriger Businsasse zeigte während der Kontrolle den sogenannten "Hitlergruß". Allen drei Personen wurde der Zutritt zum Stadion verwehrt und sie müssen mit einer entsprechenden Anzeige rechnen.

