Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Koffer aus Fahrzeugen gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag (30.09.2024) zwei Fahrzeuge an der Olgastraße und an der Weißenburgstraße aufgebrochen. Eine Passantin entdeckte gegen 07.30 Uhr in einem Innenhof an der Weißenburgstraße mehrere geöffnete, durchwühlte Koffer und alarmierte die Polizei. Ermittlungen ergaben, dass die Täter offenbar zwischen 00.00 Uhr und 07.30 Uhr bei einem an der Olgastraße geparkten Mercedes und einem an der Weißenburgstraße geparkten Audi die hinteren rechten Fenster einschlugen und so in die Fahrzeuge gelangten. Dort stahlen sie die Koffer und durchwühlten sie im Innenhof, wo sie für sich wertlose Gegenstände zurückließen und insbesondere Schmuck, Lautsprecherboxen und Speicherplatten mitnahmen. Die Höhe des Diebesgutes beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 6000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

