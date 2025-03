Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: POL-PI CLP/VEC: Pressebericht des Polizeikommissariats Vechta, Freitag/ Samstag 21./22.03.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Langförden - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 21.03.2025, gegen 12:55 Uhr, kam es in Vechta, OT Langförden, in der Hauptstraße 18, auf dem Parkplatz des Combi-Markts, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein roter PKW mit Oldenburger Kennzeichen streifte beim Vorbeifahren einen rangierenden LKW an der Fahrzeugfront. Die bislang unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta - 04441/9430 - in Verbindung zu setzen!

Vechta: Mehrere Einbrüche in Einfamilienhäuser - Polizei sucht Zeugen Am Freitagabend, dem 21.03.2025, kam es in Vechta zu drei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Die Taten erfolgten in einem Tatzeitraum zwischen 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr in der Von-Elmendorff-Straße sowie dem Botenkamp. In allen drei Fällen verschafften sich die noch unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu den Wohnhäusern und durchsuchten teils sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde unter anderem Schmuck entwendet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta unter der Telefonnummer 04441/9430 in Verbindung zu setzen.

Steinfeld: Räuberischer Diebstahl

Am Freitagmorgen, den 21.03.2024, gegen 10:40 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt in Steinfeld zu einem räuberischen Diebstahl. Der 53-jährige Täter aus Quakenbrück steckte sich eine Flasche Cognac in den Hosenbund und passierte den Kassenbereich, ohne dafür zu bezahlen. Durch einen Zeugen wird er hierbei beobachtet und angesprochen, woraufhin der Täter versucht, die Flucht zu ergreifen. Der Täter kann im weiteren Verlauf von mehreren Zeugen gestellt werden.

