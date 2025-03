Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Südkreis für den Zeitraum 21.03. - 23.03.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - versuchter Einbruchdiebstahl aus Lagerraum In der Zeit von Dienstag, 18.03.2025, 18:00 Uhr bis Freitag, 21.03.2025, 10:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Lagerraum an der Bürgermeister-Feigel-Straße in Cloppenburg zu gelangen. Es blieb beim Versuch. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen. Cloppenburg - Einbruchdiebstahl In der Zeit von Sonntag, 16.03.2025, 18:00 Uhr bis Freitag, 21.03.2025, 11:00 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Hütte am Christkindchenweg in Cloppenburg ein und entwendeten dort mehrere Flaschen Alkoholika. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen. Cloppenburg - schwerer Diebstahl eines Pedelecs Am Dienstagmorgen, 18.03.2025, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:25 Uhr wurde in der Osterstraße in Cloppenburg vom Fahrradparkplatz der Liebfrauenschule ein hochwertiges Pedelec der Marke "Specialized" entwendet. Das vollgefederte Mountainbike ist mit goldfarbenen Pedalen versehen. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen. Cloppenburg - schwerer Diebstahl aus Transporter In der Zeit von Donnerstag, 19:00 Uhr bis Freitag, 21.03.2025, 07:15 Uhr öffneten bislang unbekannte Täter einen abgestellten Transporter an der Ammerseestraße in Cloppenburg und entwendeten daraus diverse Werkzeuge. Der Schaden wird auf etwa 1650 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen. Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht Am Donnerstag, 20.03.2025, in der Zeit von 14:15 Uhr bis 16:15 Uhr ereignete sich auf einem Parkplatz an der Straße "Am Krankenhaus" in Cloppenburg ein Verkehrsunfall. Dabei wurde der ordnungsgemäß geparkte PKW eines 75-jährigen aus Vechta an der Heckstoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen. Garrel - Sachbeschädigung Am frühen Freitagmorgen, 21.03.2025, in der Zeit von 01:00 Uhr bis 01:10 Uhr warfen bislang unbekannte Täter mit einem Stein auf die Seitentür eines Wohnhauses an der Teichstraße in Garrel. Dabei wurde die Verglasung der Tür beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474/939420 entgegen. Molbergen - Trunkenheit im Verkehr Am Samstagmorgen, 22.03.2025, um 00:33 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Cloppenburg auf der Cloppenburger Straße in Molbergen ein PKW durch unsichere Fahrweise auf. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten bei dem 38-jährigen Fahrzeugführer aus Friesoythe deutliche Anzeichen einer Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Von dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde der Führerschein beschlagnahmt.

