Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Diebstahl von Pedelec-Display

Am Donnerstag, 20. März 2025 gegen 13:50 Uhr entwendeten unbekannte Täter das Display eines Pedelecs in der Hunteburger Straße. Eine 71-jährige Frau aus Damme hatte ihr Pedelec zuvor vor einem Lebensmittelgeschäft abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Vechta - Einbruch in Wohnwagen

In der Zeit von Montag, 17. März 2025 10:00 Uhr bis Donnerstag, 20. März 2025 18:15 Uhr begaben sich unbekannte Täter an einen Wohnwagen, welcher auf einem Grundstück in der Straße Zu den Teichen abgestellt war. Sie durchsuchten den Wohnwagen und entwendeten unter anderem Gartenzubehör. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Goldenstedt - Brand in Waldgebiet

Am Donnerstag, 20. März 2025 gegen 22:32 Uhr geriet ein aufgeschobener Wall in einem Wald nahe des Kastanienwegs in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Goldenstedt konnte den Brand löschen.

Lohne - Sachbeschädigung

Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer beschädigte am Donnerstag, 20. März 2025 gegen 01:38 Uhr den Eingangsbereich sowie ein Gebäudewand eines Einfamilienhauses in der Sylter Straße, in dem er eine Flasche mit öligem Inhalt gegen die Eingangstür warf. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Damme - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 20. März 2025 gegen 03:11 Uhr befuhr ein 20-jähriger Heranwachsender aus Lohne mit seinem Pkw die Straße Zum Hansa-Center, obwohl er zuvor alkoholische Getränke konsumiert hatte. Ein Test ergab einen Wert von 2,10 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Steinfeld - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 20. März 2025 gegen 11:06 Uhr befuhr ein 51-jähriger Mann aus Brokstedt mit seinem Pkw die Lohner Straße, obwohl er zuvor alkoholische Getränke konsumiert hatte. Ein Test ergab einen Wert von 1,67 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Donnerstag, 20. März 2025 gegen 15:23 Uhr befuhren eine 63-jährige Frau aus Fürstenau mit einem Pkw, ein 66-jähriger Mann aus Lohne mit einem Krad und eine 28-jährige Frau aus Steinfeld mit einem Pkw in genannter Reihenfolge die Lohner Straße in Richtung Steinfeld. Die 63-Jährige musste verkehrsbedingt warten, dies sah die 28-Jährige zu spät und fuhr auf das Krad des 66-Jährigen auf, welches dann auf den Pkw der 63-jährigen geschoben wurde. Ein 20-jähriger Heranwachsender aus Steinfeld sah dies ebenfalls zu spät und fuhr auf den Pkw der 28-jährigen auf. Durch den Zusammenstoß wurden die 28-jährige und der 66-jähirge leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell