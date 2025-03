POL-CLP: Anlassmeldung

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe, OT Ellerbrock - Pkw gegen einen Baum Am Donnerstag, 20. März 2025, gegen 12.00 Uhr, befuhr eine 19-jährige Frau aus Friesoythe mit einem Pkw die Friesoyther Straße in Ellerbrock in Rtg. Friesoythe. In Höhe der Heetberger Straße fuhr ein Traktor an die Einmündung heran. Die Fzg.- Führerin erschreckte sich dadurch und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kam es zum ...

mehr