Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PK Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe, OT Ellerbrock - Pkw gegen einen Baum

Am Donnerstag, 20. März 2025, gegen 12.00 Uhr, befuhr eine 19-jährige Frau aus Friesoythe mit einem Pkw die Friesoyther Straße in Ellerbrock in Rtg. Friesoythe. In Höhe der Heetberger Straße fuhr ein Traktor an die Einmündung heran.

Die Fzg.- Führerin erschreckte sich dadurch und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem Baum. Die Fzg.Führerin wurde schwer verletzt durch die Feuerwehr aus dem Pkw befreit, die 46 Jahre alte Beifahrerin wurde leicht verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Landesstraße wurde für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten voll gesperrt, das Fahrzeug abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell