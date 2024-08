Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Neun Personen bei Verkehrsunfall in Hude verletzt

Delmenhorst (ots)

Neun Personen wurden am Sonntag, 25. August 2024, 11:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Hude verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr ein 51-jähriger Mann aus Ganderkesee mit einem Kleinbus die Hauptstraße in Richtung Holler Landstraße. Aufgrund der in der Nähe stattfindenden "Land Tage Nord" hatte sich ein Stau gebildet, weshalb der 51-Jährige sein Fahrzeug in Höhe der Straße "Achterdiek" bis zum Stillstand abbremsen musste. Ihm folgte ein 43-Jähriger aus Baden-Württemberg mit einem Kleinwagen, der den stehenden Kleinbus zu spät wahrnahm und auffuhr.

Durch den Auffahrunfall wurden im Kleinbus alles sechs Insassen verletzt. Neben dem Fahrer handelte es sich um seine 51-jährige Ehefrau und vier Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren. Sie wurden vor Ort von Rettungskräften versorgt. Im Kia wurden ebenfalls alle drei Insassen verletzt. Der Fahrer wollte sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben, seine 40-jährige Frau und eine weitere Mitfahrerin, eine 66-Jährige aus Friesland, wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren.

Der Kleinwagen musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro.

