Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit zwischen Dienstag, 18. März 2025 17:30 Uhr bis Mittwoch, 19. März 2025 09:40 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Geschäft für Genussmittel in der Mühlenstraße. Anschließend entwendeten sie Waren und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-) entgegen.

Molbergen - Sachbeschädigung

In der Zeit von Freitag, 14. März 2025 16:00 Uhr bis Sonntag, 16. März 2025 12:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter die Verglasung einer Eingangstür im Alter Heerweg. Es entstand ein Schaden von ca. 500,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen (Tel.: 04475/941220) entgegen.

Lindern - Sachbeschädigung

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Freitag, 14. März 2025 12:00 Uhr bis Sonntag, 16. März 2025 20:00 Uhr eine hölzerne Tischplatte auf einem Spielplatz im Bütersweg. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Lindern (Tel.: 05957/967790) entgegen.

Löningen - Sachbeschädigung

Am Mittwoch, 19. März 2025 in der Zeit zwischen 14:45 Uhr bis 18:20 Uhr beschädigten derzeit unbekannte Täter mehrere Pkw in der Bunner Straße. Sie beschädigten unter anderem mit einem Stein die Fensterscheiben. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 19. März 2025 gegen 12:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Rangieren die Grundstücksmauer eines Wohnhauses in der Chiemseestraße. Eine Schadenssumme liegt derzeit nicht vor. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell