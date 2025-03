Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Kradfahrer

Am Mittwoch, 19. März 2025 gegen 15:29 Uhr befuhr ein 30-jähriger Mann aus Barßel mit seinem Krad die Müggenbergstraße in Richtung Barßel. Ein 55-jähriger Mann aus Löhne befuhr mit seiner Sattelzugmaschine die Müggenbergstraße in entgegengesetzter Richtung und beabsichtigte nach links in die Jägerstraße abzubiegen. Hierbei übersah er den 30-Jährigen auf seinem Krad. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem der 30-Jährige schwere Verletzungen erlitt. Er wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ein Atemalkoholtest bei dem 55-Jährigen ergab einen Wert von 0,45 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Saterland - Verkehrsunfall mit einer tödlichen verletzten Person

Am Donnerstag, 20.März 2025 gegen 05:53 Uhr melden Verkehrsteilnehmer einen verunfallten Pkw. Ein 25-jähriger Mann aus Friesoythe befuhr mit seinem Pkw die Heetberger Straße, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Straßenbaum. Er wurde durch die Freiwillige Feuerwehr aus dem Pkw befreit. Der 25-Jährige erlag jedoch noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

