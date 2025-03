Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Löningen - vers. Einbruch

In der Zeit von Montag, 17. März 2025 16:30 Uhr bis Dienstag, 18. März 2025 07:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück einer Schule in der Straße Gelbrink und versuchten sich gewaltsam Zutritt zu einem dortigen Nebengebäude zu verschaffen. Dies misslang jedoch. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen.

Cloppenburg - Einbruchdiebstahl

In der Zeit von Montag, 17. März 2025 18:15 Uhr bis Dienstag, 18. März 2025 07:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Eschstraße, verschafften sich Zugang zu einem Bürogebäude und entwendeten diverses Diebesgut. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

In der Zeit von Montag, 17. März 2025 20:00 Uhr bis Dienstag, 18. März 2025 07:30 Uhr begaben sich unbekannte auf ein Grundstück in der Sevelter Straße und beschädigten bei einem dortigen Supermarkt einen Aluminiumkantenschutz und ein Plexiglas. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person / Unfallverursacher flüchtig

Am Dienstag, 18. März 2025 gegen 16:43 Uhr befuhr ein 57-jähriger Mann aus Emstek mit seinem Pkw die B 72 in Fahrtrichtung Emstek. In Höhe der Abfahrt Cloppenburg Ost fuhr er die B 72 ab. Auf der Abfahrt kam ihm eine Sattelzugmaschine entgegen, welche auf die Gegenfahrbahn geriet. Um einen Zusammenstoß zu verhindern musste der 57-Jähirge ausweichen und kollidierte hier mit der Außenschutzplanke. Er wurde leicht verletzt. An seinem Pkw entstand ein Schaden von ca. 5.000,00 Euro. Die unfallverusachende Sattelzugmaschine setzte seine Fahrt fort. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

