Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Diebstahl von Baustelle

In der Zeit von Freitag, 14. März 2025 13:15 Uhr bis Montag, 17. März 2025 07:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Baustelle in der Straße Wöstendöllen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem der dortigen Baucontainer und entwendeten Werkzeuge. Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445/950470) entgegen.

Damme - vers. Einbruch in Zulassungsstelle

In der Zeit von Freitag, 14. März 2025 13:30 Uhr bis Montag 17. März 2025 06:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück der Zulassungsstelle in der Straße Südring. Sie versuchten sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Dies misslang jedoch. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Vechta - Dieseldiebstahl

In der Zeit von Freitag, 14. März 2025 12:00 Uhr bis Montag, 17. März 2025 07:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter an Baufahrzeuge in der Alte Dorfstraße, öffneten die Dieseltanks und entwendeten mehrere Liter Diesel. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Lohne - Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Am Montag, 17. März 2025 gegen 19:17 Uhr meldeten Pkw-Fahrer eine männliche Person, welche sich zu Fuß auf der Dinklager Landstraße befände. Bei Eintreffen der Polizei griff der 26-Jährige die Beamten an. Hierdurch wurde ein 40-jähriger Polizeibeamter leicht verletzt. Der 26-Jährige wurde dem Gewahrsamsbereich des PK Vechta zugeführt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet.

Holdorf - Verkehrsunfall, Lkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 17. März 2025 gegen 04:45 Uhr befuhr ein 63-jähriger Mann aus Damme mit seinem Lkw die Industriestraße. Hierbei überfuhr er einen Kreisverkehr und beschädigte diesen. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde ersichtlich, dass der 63-Jährige unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein Test ergab einen Wert von 1,49 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 17. März 2025 gegen 15:20 Uhr befuhr eine 37-jähirge Frau aus Vechta mit ihrem Pkw die Windallee in Richtung Driverstraße. Plötzlich fuhr ein Fahrradfahrer auf die Fahrbahn, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Die 37-Jährige erfasste den Fahrradfahrer, dieser stürzte. Anschließend entfernte sich der Fahrradfahrer in unbekannte Richtung. Am Pkw der 37-Jährigen entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Montag, 17. März 2025 gegen 15:20 Uhr befuhr ein 37-jähriger Mann aus Dinklage mit seinem Pkw die Dinklager Landstraße in Richtung Dinklage. Bereich der Südholzer Straße musste er verkehrsbedingt halten. Dies sah ein 18-jähriger Heranwachsender zu spät. Er fuhr mit seinem Pkw auf den Pkw des 37-Jährigen auf. Der 37-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, es entstand ein Schaden von rund 14.000,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell