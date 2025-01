Polizei Gütersloh

POL-GT: Mehrfache Sachbeschädigungen durch Graffiti in Rietberg

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Montag auf Mittwoch (20.01. - 22.01.) im Stadtgebiet Rietberg durch Farbeschmierereien Sachbeschädigungen an mehreren Gebäudefassaden und Fahrzeugen verursacht.

So wurden Fahrzeuge auf dem Parkplatz eines Autohauses an der Mastholter Straße besprüht. An der Straße Am Fischhaus wurde eine Hallenaußenwand besprüht. Weitere Sachbeschädigungen durch Graffiti begingen die Täter an der Bokeler Straße sowie an der Industriestraße. Dort wurden die Fassaden eines Discounters und ein landwirtschaftlicher Anhänger beschädigt. Die geschätzte Schadenssumme dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen.

Zu den Farbschmierereien hat die Polizei Gütersloh derzeitig fünf Strafverfahren eingeleitet. Tatzusammenhänge sind wahrscheinlich und werden im Rahmen der Ermittlungen geprüft.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu den Farbschmierereien machen oder hatte verdächtige Beobachtungen an den jeweiligen Tatorten? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell