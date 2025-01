Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei sucht Zeugen nach versuchter Brandstiftung an Pkw

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Bislang unbekannte Täter haben in der Dienstagnacht (21.01., 03.35 Uhr) an der Dessauer Straße versucht einen Ford Transporter in Brand zu setzen. Ein Zeuge entdeckte das gelegte Feuer sehr zeitnah, löschte es und verständigte die Polizei. Den Feststellungen zufolge legten die Täter den Brand im Bereich des vorderen rechten Radkastens. Zu einem Sachschaden kam es nicht.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Geschehen machen oder hatte im Vorfeld der Tat verdächtige Beobachtungen am Tatort? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell