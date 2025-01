POL-GT: Einbruch in Haller Grundschule

Gütersloh (ots) - Rietberg (FK) - Am zweiten Weihnachtsfeiertag (26.12., 15.25 Uhr) kam es an der Einmündung Lipplinger Straße/ Ziegeleistraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Beteiligt waren zwei 15-jährige Delbrücker in einem Leichtkraftfahrzeug und eine 53-jährige Rietbergerin mit einem Suzuki. Alle drei wurden im Anschluss schwer verletzt in umliegende ...

