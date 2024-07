Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Mann soll Reisende im Zug bestohlen haben - Haftbefehl

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat das Amtsgericht Karlsruhe Haftbefehl gegen einen 24-jährigen Tatverdächtigen erlassen. Ihm wird mehrfacher Diebstahl in einem ICE vorgeworfen.

Ersten Ermittlungen zufolge befand sich der 24-jährige marokkanische Staatsangehörige am Donnerstag (25. Juli) gegen 8:00 Uhr im ICE 5 auf dem Weg nach Karlsruhe.

Während der Zugfahrt soll der Tatverdächtige die Geldbörse der 33-jährigen Geschädigten aus deren Handtasche entnommen haben. Ein weiterer Reisender soll die Tat beobachtet und die Geschädigte auf die Wegnahme aufmerksam gemacht haben. Nach Prüfung des Inhalts ihrer Geldbörse stellte die Geschädigte fest, dass Bargeld entwendet wurde.

Bundespolizisten nahmen den Tatverdächtigen am Karlsruher Hauptbahnhof vorläufig fest und verbrachten ihn zur Dienststelle. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen fanden die Beamten ein Mobiltelefon auf, das einer weiteren Person zugeordnet werden konnte. Dieses wurde sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der 24-Jährige in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen ähnlich gelagerter Fälle polizeilich in Erscheinung getreten sein soll.

Der Tatverdächtige wurde noch am gleichen Tag dem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 24-Jährigen erließ und diesen antragsgemäß in Vollzug setzte. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell