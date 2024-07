Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Versuchter Diebstahl am Hauptbahnhof

Heidelberg (ots)

In der Nacht auf Dienstag (23. Juli) wollte ein 45-Jähriger einen Reisenden im Hauptbahnhof Heidelberg bestehlen. Hierfür schnitt der Tatverdächtige eine Umhängetasche auf.

Gegen 00:30 Uhr befand sich der 20-jährige Geschädigte in der Haupthalle des Hauptbahnhofs. Hier soll der aus Marokko stammende Tatverdächtige die Umhängetasche des Geschädigten mit einem scharfen Gegenstand aufgeschnitten haben.

Im Rahmen der Nahbereichsfahndung trafen die Beamten den 45-jährigen Tatverdächtigen am Vorplatz an. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten in der Hosentasche eine Glasscherbe auf. Diebesgut führte der 45-Jährige nicht bei sich.

Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen im Versuch und Sachbeschädigung.

