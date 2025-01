Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt.

Greiz (ots)

Greiz. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:10 Uhr gelang es den Beamten der Polizeiinspektion Greiz zwei junge Männer im Alter von 20 und 27 Jahren während der Tatbegehung in der Bruno-Bergner-Straße in Greiz aufzugreifen. Die beiden Männer standen unter dem Einfluss von Alkohol und brachten in diesem Moment einen Schriftzug ("FSV Zwickau") an einem Verkehrsschild mittels eines Permanentmarkes an dem Kreisverkehr an. Gegen die beiden Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen der begangen Sachbeschädigung eingeleitet. <MS>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell