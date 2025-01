LPI-G: Eingeschlagenes Schaufenster in Weida

Greiz (ots) - Berga-Wünschendorf. Am frühen Sonntagmorgen, den 26.01.2025 gegen 03:30 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Greiz den Hinweis eines Zeugen, dass an dem Bahnhofsgebäude in der Lindenstraße in Berga-Wünschendorf ein lauter Knall zu hören war. Vor Ort konnte dann festgestellt werden, dass bislang unbekannte Täter mehrere Fensterscheiben dieses Gebäudes ...

mehr