POL-CLP: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Osnabrück und der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Schornsteinbrand Am Sonntag, 16. März 2025 gegen 09:25 Uhr kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Schornsteinbrand eines Wohnhauses in der Brägeler Straße. Die Freiwillige Feuerwehr Lohne war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Es wurde niemand verletzt. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Vechta - Sachbeschädigung an Pkw Am Sonntag, 16. März 2025 gegen 11:49 Uhr ...

