POL-CLP: Einzelmeldung aus Bakum

Bakum-Illegale Sperrmüllablagerung- Zeugenaufruf

In der Zeit von Freitag, 14. März 2025, 16.00 Uhr bis Sonntag, 16. März 2025,12.00 Uhr, wurde Sperrmüll auf einem Ackerrand an der Bakumer Straße in Bakum abgelegt. Unter dem abgelegten Wohnungsinventar befindet sich auch ein relativ auffälliges Schaukelpferd- siehe Foto. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich mit der Polizei Bakum in Verbindung zu setzen, Tel.: 04446-959710.

