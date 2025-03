Cloppenburg/Vechta (ots) - Essen (Old.) - Verkehrsunfallflucht In der Zeit von Dienstag, 11. März 2025 13:30 Uhr bis Mittwoch, 12. März 2025 00:05 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer, mutmaßlich mit einem Lkw, den geparkten Pkw eines 33-jährigen Mannes aus Löningen. Dieser hatte seinen Pkw, einen Audi A6 in grau auf einem Parkstreifen in der Straße Holthöge abgestellt. Es entstand ein ...

