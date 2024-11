POL-FR: Ihringen: VW-Bus landet nach Trunkenheitsfahrt auf dem Dach

Freiburg (ots) - Zu einem gemeldeten Brand rückten am Samstag, 16.11.2024 gegen 13.00 Uhr Polizei und Feuerwehr in die Straße Langfuhren aus. Vor Ort konnte Rauch aus einem Metallcontainer festgestellt werden. Es konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Besitzer des Containers zuvor Wasser über die Asche einer Feuerstelle kippte und diese im Container entsorgte. Aufgrund des darin befindlichen Laubes entstand ein ...

