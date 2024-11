Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kradfahrer und Sozius werden bei schwerem Verkehrsunfall verletzt

Hamm-Herringen (ots)

Am Freitag den 1. November kam es um 18.30 Uhr auf dem Herringer Weg zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein jugendlicher Kradfahrer schwer und sein Sozius leicht verletzt wurden. Der 17-Jährige war mit seinem Leichtkraftrad auf dem Herringer Weg in Richtung Westen gefahren, als ein 59-Jähriger mit seinem Pkw vom rechten Fahrbahnrand anfuhr. Der Mann wollte auf der Fahrbahn wenden, um in Richtung Osten zu fahren. Mittig der Fahrbahn kam es aber zur Kollision der beiden Fahrzeuge, in deren Folge der Kradfahrer und sein 20-jähriger Mitfahrer über den Pkw geschleudert wurden und auf der Fahrbahn zu liegen kamen. Durch den Unfall erlitt der junge Kradfahrer schwerste Verletzungen sein Sozius wurde leicht verletzt. Beide wurden mit Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des VW blieb unverletzt. Die Unfallaufnahme zog sich über mehrere Stunden und wurde von einem Unfallaufnahmeteam der Polizei Dortmund unterstützt. Sowohl das Leichtkraftrad als auch der Pkw wurden sichergestellt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in einer Höhe von insgesamt etwa 15.000 Euro. (hp)

