Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pedelec-Fahrer stößt mit Kleintransporter zusammen, schwer verletzt

Hamm-Wiescherhöfen (ots)

Ein 67jähriger Pedelec-Fahrer wurde am Donnerstag, 31. Oktober bei einem Verkehrsunfall in Hamm-Wiescherhöfen schwer verletzt. Der 67jährige befuhr gegen 13:30 Uhr die Weetfelder Straße in Fahrtrichtung Süden. Zeitgleich beabsichtigte ein 58jähriger Fahrer eines Kleintransporters aus Hamm, die Weetfelder Straße zu überqueren. Dieser befuhr die Carl-Zeiss-Straße in Richtung Osten und beabsichtigte, geradeaus in die Behringstraße zu fahren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Kleintransporter und dem Pedelec-Fahrer. Der Zweiradfahrer wurde hierdurch schwer verletzt und wurde mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Hier verblieb er zur stationären Behandlung. Der Sachschaden wird derzeit auf 2.500 Euro beziffert. (nue)

