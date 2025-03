Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Einbruch in der Turmstraße

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich zwischen Samstag (08.03.2025) 04:30 Uhr und Samstag (15.03.2025) 13:15 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung in der Turmstraße in der Sindelfinger Stadtmitte ein. Die Einbrecher brachen ein Fenster auf und verschafften sich so gewaltsam Zutritt in die Wohnung. Sie durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Wertgegenstände, Schmuck, Bargeld sowie ein in der Wohnung deponiertes E-Bike im Wert von mehreren Tausend Euro. Der Sachschaden an dem Fenster wird auf knapp 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

