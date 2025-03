Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Pedelec-Fahrer kollidierte mit Fußgängerin

Ludwigsburg (ots)

Eine schwer verletzte Person und eine leicht verletzte Person ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagnachmittag, gegen 17:23 Uhr, auf einem asphaltierten Feldweg zwischen Breitenstein und Weil im Schönbuch. Ein 77-jähriger fuhr mit seinem Pedelec von Weil im Schönbuch kommend in Richtung Breitenstein. Auf einem abschüssigen Teil des Feldwegs verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Pedelec und kollidierte mit einer in gleicher Richtung gehenden 56-jährigen Fußgängerin. Die 56-Jährige stürzte zu Boden und zog sich leichte Blessuren zu. Der 77-Jährige musste mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Zum Unfallzeitpunkt trug er keinen Fahrradhelm. Der Schaden am Pedelec beläuft sich auf 150 Euro. Der Rettungsdienst hatte einen Rettungswagen und einen Notarzt mit Rettungshubschrauber eingesetzt. Das Polizeipräsidium war mit zwei Streifenbesatzungen im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell