BPOL-HB: Jugendlicher Graffiti-Sprayer im Bahnhof Eschede ertappt

Bremen (ots) - Tatort: Bahnhof Syke, Bahnstrecke Syke - Bremen Tatzeit: 02.05.204, 17:00 Uhr Nach einer gemeinschaftlichen gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 18-Jährigen am Donnerstagnachmittag sucht die Bremer Bundespolizei nach Zeugen. Der Vorfall ereignete sich gegen 17 Uhr am Bahnhof in Syke und im weiteren Verlauf in der Nordwestbahn in Richtung ...

