Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Mercedes-Fahrer schiebt vier geparkte Fahrzeuge zusammen - eine Person leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 21.45 Uhr zu einem Unfall in der Herrenberger Straße. Der 20-jähriger Fahrer eines Pkw Mercedes-Benz befuhr die Herrenberger Straße in ortseinwärtiger Richtung, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen dort geparkten Seat prallte. Durch die Kollision wurde der Seat nach vorne und im weiteren Verlauf mit den davorstehenden Pkw der Marken VW, Audi und BMW zusammengeschoben. Der Mercedes wurde nach dem Aufprall nach links abgewiesen und kam in der Fahrbahnmitte zum Stehen. Der Mercedes-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. In den vier geparkten Pkw befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Insassen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 65.000 Euro. Drei der beteiligten Pkw mussten abgeschleppt werden. An der Unfallstelle waren neben drei Streifen des Polizeireviers Böblingen auch ein Rettungswagen und zwei Sanitäter eingesetzt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

