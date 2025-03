Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Fußgänger gefährdet - Fahrt eines Rasers endet im Grünstreifen

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs kam es am Mittwoch (12.03.2025) gegen 22:50 Uhr in der Alten Bahnhofstraße in Renningen durch einen 24-jährigen Audi A6-Lenker. Nachdem der junge Mann mit seiner rasanten und riskanten Fahrweise zunächst mehrere Fußgänger gefährdet hatte, endete seine Fahrt letztendlich mit einem Unfall im Grünstreifen neben der Fahrbahn.

Zunächst wurden einige Zeugen aufgrund seines Fahrstils auf den 24-Jährigen aufmerksam. Dieser fuhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof, driftete an der Kreuzung nach links um die Kurve in die Straße "Bahnhof" und fuhr weiter auf den Parkplatz eines Supermarktes. Hier ließ er den Motor aufheulen und raste im Anschluss zurück in Richtung Rutesheimer Straße. Im Bereich der Einmündung Bahnhofstraße/ Alte Bahnhofstraße verlor der 24-Jährige die Kontrolle über seinen Audi. Das Fahrzeug kam leicht ins Schleudern, geriet auf den Bürgersteig der Alten Bahnhofstraße und kam schließlich nach links von der Fahrbahn ab. Der 24-Jährige geriet dort in den Grünstreifen, durchbrach einen Busch und konnte den Audi knapp vor einem Baum stoppen. Ein 31-Jähriger, der sich auf dem Bürgersteig der Alten Bahnhofstraße befand, musste sich mit einem Sprung in den Grünstreifen retten, um nicht von dem Audi erfasst zu werden. Ein 25-jähriger Fußgänger, der einige Meter von dem 31-Jährigen entfernt auf dem Bürgersteig unterwegs war, musste ebenfalls vor dem ins Schlingern geratenen Audi ausweichen.

Bei dem Unfall zog sich der Lenker des Audi A6 Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden 31 und 25 Jahre alten Fußgänger wurden glücklicherweise nicht verletzt. Am Audi des 20-Jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am umgefahrenen Busch und im Grünstreifen fallen Sachschäden von etwa 1.200 Euro an.

Das Polizeirevier Leonberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

